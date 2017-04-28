Патрульную полицию обвиняют в злоупотреблении полномочиями

28.04.2017 11:26 Житель Кутаиси Л.Г. обвиняет патрульную полицию в злоупотреблении полномочием. По утверждению гражданина, полиция принуждала его сказать, что он выпивший.



По словам гражданина, его машина стояла, когда к нему подошел экипаж патрульной полиции, и сказал, что его должны проверить на алкоголь. По его словам, представители патрульной полиции выражали агрессию в отношении него, и принуждали, чтобы он написал, что сидел за рулем в выпившем состоянии.



"Я спросил, почему должны проверять меня, машина стоит, я не в движении. А эта машина, мол, прилетела сюда? После этого они вызвали второй экипаж. Мне сказали, дескать, ты выпивший, пиши, что сидел за рулем выпивший, а на алкоголь не проверили. После этого вызвали эвакуатора, и мою машину перевезли на штрафную стоянку. Телефон, деньги, необходимые документы у меня были в машине, но мне ни к чему не дали прикоснуться, и потом мне пришлось просить других, чтобы отвезли меня. Оставили меня на улице ни с чем, как собаку. Все это произошло в половине двенадцатого ночи. До того, как увезли машину, подошли молодые ребята, и попросили патруль, оставьте, мол, машину, у нас есть права, и мы отвезем ее, но они не разрешили это. Я не знаю, почему они так поступили. Думаю, не подбросят ли мне чего-нибудь. Они соврали, сказали, будто им позвонили оттуда, где я выпил, и сказали, что я выпивший, но я был у родственника, и вообще там не пил"- заявил гражданин.



Гражданина лишили прав на 6 месяцев.



В пресс-службе МВД заявили, что от имени гражданина поступило заявление в Генеральную инспекцию министерства, и проводится разбирательство.

















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