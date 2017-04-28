Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лейбористы советуют властям не играть с огнем


28.04.2017   11:34
Оппозиция критикует заявление спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, согласно которой избрание президента непрямым голосованием может состояться уже в будущем году, вместо 2023 года, как об этом изначально было заявлено.

Один из лидеров "Лейбористской партии" Георгий Гугава советует власти "не играть с огнем".

"Это игра с огнем, что закончится плачевным результатом для Иванишвили, который дает команду. Это плохо закончится для его марионеток, которые стараются бить Конституцией грузинский народ по голове"- заявил Георгий Гугава.

Напомним, что Кобахидзе "сделал одолжение" народу Грузии заявив, что решение о проведении выборов президента Грузии в следующем году путем прямого всеобщего голосования является политическим консенсусом. При этом он отметил, что если данный консенсус потеряет силу, что решение может быть пересмотрено.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Аксай BMC» намерена пожаловаться на Грузию в арбитражный орган
13 мая в Тбилиси состоится Фестиваль нового вина
«Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы Сочи-Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
Тбилиси обеспокоен заявлением Патриарха Иерусалимского по Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
Сухумский режим приступил к выдаче вида на жительство этническим грузинам
Двух граждан Грузии приговорили в Сухуми к двум месяцам лишения свободы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия является региональным лидером в рейтинге свободы прессы
Президент Армении обсудил со спецпредставителем ЕС процесс карабахского урегулирования
Грузия не вошла в криминальную статистику Германии по итогам 2016 года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна