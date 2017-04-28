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Лейбористы советуют властям не играть с огнем
28.04.2017 11:34
Оппозиция критикует заявление спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, согласно которой избрание президента непрямым голосованием может состояться уже в будущем году, вместо 2023 года, как об этом изначально было заявлено.
Один из лидеров "Лейбористской партии" Георгий Гугава советует власти "не играть с огнем".
"Это игра с огнем, что закончится плачевным результатом для Иванишвили, который дает команду. Это плохо закончится для его марионеток, которые стараются бить Конституцией грузинский народ по голове"- заявил Георгий Гугава.
Напомним, что Кобахидзе "сделал одолжение" народу Грузии заявив, что решение о проведении выборов президента Грузии в следующем году путем прямого всеобщего голосования является политическим консенсусом. При этом он отметил, что если данный консенсус потеряет силу, что решение может быть пересмотрено.
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