Водители маршрутных такси объявили забастовку

28.04.2017 12:10 На Руставском шоссе бастуют водители маршрутных такси №118. Водители заявляют, что некоторое время назад «Тбилисский микроавтобус» разрешил водителям перевести автомобили на природный газ, но сейчас, исходя из норм безопасности, требует демонтировать баллоны природного газа. По словам водителей, эта процедура связана с большими расходами.



«Это тбилисский маршрут, он принадлежит «Тбилисскому микроавтобусу». Наш протест вызван тем, что в свое время мэрия Тбилиси и «Тбилисский микроавтобус» разрешили нам перевести микроавтобусы с бензина на природный газ. Это было сделано в рамках закона. Но сейчас у нас возникают проблемы. Руководство объявило нам, что нужно демонтировать баллоны природного газа и вновь перейти на бензин. Работа на бензине довольно затратная. Получается, что нам не дают работать», - заявил агентству «IPN» бастующий водитель Хвича Лалиашвили.















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