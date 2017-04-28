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За 9 лет в Грузии при исполнении обязанностей погибли 416 человек


28.04.2017   14:55
Ежедневно всем мире при исполнении профессиональных обязанностей погибает около 3000 человек, несколько тысяч получают ранения. Не лучше обстоит ситуация и в Грузии, где число жертв растет ежегодно - по данным профсоюзом, за прошедшие 9 лет при исполнении профессиональных обязанностей в стране погибло 416 человек, тяжелые увечья получили 716.

«Мы уделяем большое внимание вопросам безопасности труда, так как жизнь и здоровье людей имеют самое большое значение. К сожалению, законодательная база в этой области в Грузии более чем несовершенна. Статистика несчастных случаев на рабочих местах наглядно показывает, что жизнь и здоровье граждан не являются приоритетом ни для бизнеса, ни для правительства» - заявили в профсоюзах.

По их данным, в 2016 году при исполнении профессиональных обязанностей погибло 58, получили увечья 84 человека. В 2015-м – соответственно 42 и 80.

«К сожалению, с 2011 года динамика смертей и ранений на работе постоянно растет. Этому также способствует и том, что несмотря на прогрессивное трудовое законодательство, оно практически не работает, и проконтролировать его выполнение некому - в Грузии нет трудовой инспекции. И это способствует росту несчастных случаев на работе» - заявляют в профсоюзах.

По их словам, профсоюзы уже несколько лет требуют ратификации международного соглашения об Инспекции по труду в промышленности и торговле, а также создания полноценной трудовой инспекции, однако на этом направлении пока никаких конкретных действий со стороны правительства предпринято не было.

Как заявил «Коммерсанту» глава Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, в прошедший период 2017 на рабочем месте погибли 11 человек.

«Большинство несчастных случаев, травм, и смертей, фиксируется в строительстве и тяжелой промышленности – прежде всего, на шахтах, и металлургических предприятиям. Прошло всего 4 месяца 2017 года, а у нас уже 11 жертв» - заявил он.

По его словам, динамика на этом направлении – растущая, так как никто не осуществляет никаких превентивных действий.

«Государство полностью самоустранилось от этой проблемы, и не ведет никакой активной работы. Уже очень долго говорят о необходимости активизации Трудовой инспекции, которую создавали в течение нескольких лет, и кое-как создали. Но пользы от этого немного, так как она практически бездействует» - заявил глава профсоюзов.







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