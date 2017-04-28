Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Микроавтобус со школьниками попал в аварию на западе Грузии


28.04.2017   16:06
Трое детей пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса недалеко от Кутаиси, сообщает телеканал «Рустави 2».

В микроавтобусе находились школьники из города Зестафони, которые отправились на экскурсию в Гелатский монастырь. Машина, в которой они находились, столкнулась с «Камазом».

Пострадавшие школьники были доставлены в Национальный центр интервенционной медицины в Кутаиси. Их жизни не угрожает опасность.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по 1 части 276 статьи УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде штрафа или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Предназначенные для экспорта грузинские вина будут проверять специальные дегустаторы
Объем депозитов в банковской системе Грузии сократился на 2, 8%
С 1 мая вступает в действие новая программа всеобщего здравоохранения
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
7-я оккупационная военная база ВС РФ в авангарде российской пропаганды
InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
Тбилиси обеспокоен заявлением Патриарха Иерусалимского по Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
Сухумский режим приступил к выдаче вида на жительство этническим грузинам
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия является региональным лидером в рейтинге свободы прессы
Президент Армении обсудил со спецпредставителем ЕС процесс карабахского урегулирования
Грузия не вошла в криминальную статистику Германии по итогам 2016 года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна