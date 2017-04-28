Микроавтобус со школьниками попал в аварию на западе Грузии

28.04.2017 16:06 Трое детей пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса недалеко от Кутаиси, сообщает телеканал «Рустави 2».



В микроавтобусе находились школьники из города Зестафони, которые отправились на экскурсию в Гелатский монастырь. Машина, в которой они находились, столкнулась с «Камазом».



Пострадавшие школьники были доставлены в Национальный центр интервенционной медицины в Кутаиси. Их жизни не угрожает опасность.



В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по 1 части 276 статьи УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде штрафа или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

