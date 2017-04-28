Российские провокаторы хотя приехать на 9 мая в Тбилиси и требуют гарантий безопасности

28.04.2017 20:23 «Одна группа российских байкеров «Ночных волков» 9 мая хочет приехать в Тбилиси. Как заявил руководитель «Российско-грузинского молодежного союза» Ираклий Кипиани, это зависит от тех гарантий, которые они просят у разных ведомств, чтобы избежать возможных инцидентов. Напомним, что группа приближенных к Владимиру Путину российских байкеров с георгиевскими лентами находилась в Тбилиси и в 2015 году. Часть обществ постсоветских стран выступает против этого символа и считает его символом советской оккупации. Именно это вызвало недовольство грузинского общества и приезд байкеров вызвал несколько инцидентов - представители «Свободной зоны» распространили фотографии георгиевских лент, которые, по их словам, они сняли с мотоциклов российских байкеров», - пишет газета «Резонанси».



«По словам руководителя «Российско-грузинского молодежного союза», приезд российских байкеров зависит от гарантий, полученных от грузинских ведомств. «Приехать хотят все, но это еще неясно. Они могут вообще не приехать, потому что из-за пары подлецов может сложиться ситуация, которая оскорбит победу во Второй мировой войне, а эти люди посчитают, что грузины совсем выродились и встали на путь фашизма, чего мы конечно же не хотим. Речь идет о 30-35 байкерах, посмотрим, как будут развиваться события», - заявил в беседе с «Резонанси» Ираклий Кипиани. По его словам, российские байкеры с георгиевскими лентами не вызывают никакой агрессии в грузинском обществе, просто нужны гарантии, что представители «Нацдвижения» не устроят провокацию», - отмечает издание.



«Я требую гарантии, что остатки режима Саакашвили, т.н. саботажники, которые сохранились во всех структурах, например - таможенник в форме патруля не устроит провокацию, когда эти байкеры приедут в Грузию. Кто еще может им причинить какой-то вред?! Мы, как хозяева, позаботимся об этом... Мы ведем консультации, ждем ответов, но от кого именно - я назвать не могу, чтобы руководитель Грузии, посол США не оказал на них давления. Как известно, абсолютно все грузинские ведомства бессильны перед послом США», - продолжил Ираклий Кипиани.



«Если кого-то раздражают медали моего прадеда, героя Второй мировой войны, то меня мнение этих людей вообще не интересует. Это не советская символика. Тогда давайте пройдем по домам и оштрафуем всех, у кого дома лежат медали героев Второй мировой войны. Если у нас демократия и свобода слова и выражения, почему я не могу выйти с этой лентой, которая для меня является символом победы во Второй мировой войне? Я хожу по городу с серпом и молотом? Если я захочу, то могу ходить и с ними, закон этого не запрещает. Я выплачу 400-ларовый штраф и если «Рустави 2» жалуется в ЕСПЧ, то пожалуюсь и я, а потом посмотрим, как опозорится Грузия на международной арене... В рамках мероприятия мы объездим регионы Грузии, возложим цветы к памятникам и мемориальным доскам, очистим прилегающие территории, встретимся с ветеранами. Также на встречу с ветеранами мы привезем детей из сел конфликтного региона и т.д. Я не понимаю, почему это вызывает раздражение и ажиотаж. Мы делаем это не ради пиара», - заключил Ираклий Кипиани.















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