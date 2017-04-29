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17-летнюю девушку похитили со школьного двора в Квемо-Картли


29.04.2017   12:21
17-летняя девушка была похищена в одном из сел Марнеульского района для женитьбы против ее воли. О произошедшем рассказала правозащитница Бая Патарая, представительница грузинской неправительственной организации по защите прав женщин «Сапари».

По словам Патарая, девушка была похищена возле сельской школы мужчиной, который на десять лет старше ее. О произошедшем в полицию сообщил преподаватель, ставший свидетелем похищения.
В МВД Грузии по факту завели дело по 143-й статье УК Грузии — незаконное лишение свободы, которая грозит арестом сроком от двух до четырех лет.

Инцидент произошел накануне. Личность похитителя была установлена. Полиция начала поиски мужчины и девушки, однако какой-либо другой информации до сих пор не поступало.

В этой связи Патарая обвинила полицию в бездействии.

«Семья сидит и озлобленно ждет, патруль не спешит. Кто знает, может этот человек изнасиловал девушку или избил ее. Никто ничего не делает, никого это не волнует», — написала она на своей фейсбук-странице.

Грузинские правозащитники обращают внимание на то, что похищение девушек для женитьбы против их воли по-прежнему актуальная проблема для страны. По их мнению, одна из причин этого – безнаказанность, так как родственники похищенных девушек не всегда обращаются в полицию.

На сегодняшний день несовершеннолетние могут вступить в брак на основе письменного согласия родителей или других официальных представителей, но лишь в возрасте от 16 до 18 лет. Те, кому меньше 16, не могут узаконить отношения, поэтому некоторое время вынуждены жить в гражданском браке.






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