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В Батуми может пройти этап мирового чемпионата по авиагонкам Red Bull


29.04.2017   17:27
Перспективы проведения этапа мирового чемпионата по авиагонкам Red Bull обсудили на встрече в Батуми председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе и гендиректор чемпионата Эрих Вольф. Собеседники уделили внимание тем положительным сторонам, которые принесет проведение чемпионата и Грузии в целом, и Аджарии в частности. Кроме экономической пользы это будет способствовать большей узнаваемости Аджарии и ее популяризации, отметили в правительстве автономной республики.

По мнению Патарадзе, желательно, чтобы этап чемпионата проходил летом. В свою очередь, Вольф заявил, что Батуми им понравился и они видят перспективу чемпионата в Грузии. «Нам очень понравился город. Здесь прекрасный ландшафт, и я уверен, что авиагонки Red Bull предадут городу новое измерение», - приводит его слова «Вестник Кавказа».

Мировая серия Red Bull Air Race - международные соревнования по авиагонкам, в рамках которых лучшие пилоты легкомоторных самолетов соревнуются в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс. Этапы чемпионата проходят в различных странах.

Впервые соревнования прошли в 2003 году. В этом году этапы чемпионата состоятся в шести городах, в том числе в Казани, Будапеште и Индианаполисе.






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