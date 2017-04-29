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Численность населения Грузии за год сократилась на 0,1%


29.04.2017   18:52
В Грузии на 1 января 2017 года численность населения составляла 3 млн 718,2 тыс. человек, что на 0,1% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальная служба статистики.

"На уменьшение числа населения повлияли показатели его естественного прироста в 2016 году и отрицательное сальдо внешней миграции", - констатирует служба статистики.

В сообщении говорится, что на начало текущего года 57,2% населения страны проживало в городах, 42,8% - в сельской местности. При этом население Тбилиси за год увеличилось на 0,14% - до 1 млн 114,6 тыс. человек (около 30% всего населения Грузии).

При этом отмечается, что доля мужчин в общей численности населения страны в прошлом году увеличилась на 0,1% - до 1 млн 781,5 тыс. человек (47,9%), а женщин - сократилась на 0,2%, до 1 млн 936,7 тыс. человек (52,1%).

По данным статслужбы, в 2016 году отрицательный показатель миграционного сальдо (разница между эмигрантами и иммигрантами) зафиксирована на уровне 8,1 тыс. человек. Количество эмигрировавших из страны граждан Грузии составило 98,3 тыс. человек, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году, в то же время число иммигрантов сократилось на 2,5% - до 90,2 тыс. человек.

В первой десятке стран, куда граждане Грузии выезжают в основном в поисках работы, - Россия, Греция, Турция, Италия, Германия, США, Испания, Франция, Украина, Азербайджан.

Местные эксперты не исключают, что безвизовое сообщение со странами Евросоюза, введенное с 28 марта текущего года, может заметно увеличить эмиграционный поток из Грузии.






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