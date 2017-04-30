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Православная Церковь отмечает День памяти святых жен-мироносиц


30.04.2017   11:15
Сегодня, в третье после Пасхи воскресенье, Православная Церковь отмечает День памяти святых жен-мироносиц. В связи с этим в храмах пройдет божественная литургия.

Как сообщают в патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в кафедральном соборе Пресвятой Троицы начнет божественную литургию сегодня в 10:00.

В этот день вспоминаются и чествуются святые жены-мироносицы - Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна и др.

Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Иисусу Христу принимали его в своих домах, а позже последовали за ним к месту распятия на Голгофу. А на следующий день пришли они ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром.

Согласно погребальному обычаю Израиля того времени, тело умершего помазывали ароматными маслами, Гробом служила заранее приготовленная пещера в скале. Тело обычно полагали вглубь пещеры, а снаружи вход заваливали огромным камнем, а для того чтобы войти в пещеру, необходимо было отвалить камень, что женщинам, конечно, не по силам. Вот, шли они и думали: «Кто же отвалит им камень от входа?». Но случилось чудо: придя к пещере, они увидели камень отваленным, и, войдя не обнаружили тело умершего. Им явился светлый юноша - Ангел. И возвестил о великой радости Воскресения Господа Иисуса Христа.

Господь удостоил этих женщин первыми получить радостную весть за их верность и бесстрашие. Ведь Христос был ложно обвинен и распят на Кресте как преступник, поэтому было опасно проявлять сторонним людям какое-либо сочувствие к Нему. Это могли расценить как соучастие в деятельности Христа и многие ученики - апостолы по этой причине прятались из страха, а тут хрупкие женщины не побоялись и доказали свою любовь и преданность Христу Спасителю.






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