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Пропавший в Сагареджо 15-летний подросток задержан по обвинению в краже лошадей


30.04.2017   12:59
Пропавший в Сагареджо 15-летний подросток задержан полицией по обвинению в краже лошадей.

Как сообщает МВД, полиция своими силами нашла пропавшего мальчика вчера ночью.

«Он задержан по обвинению в краже по статье 177 УК Грузии (кража). В качестве вещественных доказательств полиция изъяла 2 украденных с фермы лошадей. Расследование начато на основании заявления владельца фермы», - сообщают в МВД.

По информации ведомства, сообщение о пропаже несовершеннолетнего поступило два дня назад.






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