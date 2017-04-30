Пропавший в Сагареджо 15-летний подросток задержан по обвинению в краже лошадей

30.04.2017 12:59 Пропавший в Сагареджо 15-летний подросток задержан полицией по обвинению в краже лошадей.



Как сообщает МВД, полиция своими силами нашла пропавшего мальчика вчера ночью.



«Он задержан по обвинению в краже по статье 177 УК Грузии (кража). В качестве вещественных доказательств полиция изъяла 2 украденных с фермы лошадей. Расследование начато на основании заявления владельца фермы», - сообщают в МВД.



По информации ведомства, сообщение о пропаже несовершеннолетнего поступило два дня назад.















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