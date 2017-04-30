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Крестниками патриарха Грузии станут еще более 1100 детей
30.04.2017 13:03
30 апреля, в День памяти святых жен-мироносиц Католикос-Патриарх всея Грузии станет крестным еще более 1100 детей.
В День памяти святых жен-мироносиц пройдет 48-е всеобщее крещение. В подарок детям будут переданы крестильные крестики, свидетельство о крещении и пасхальная эпистола патриарха.
По завершении крещения, около 20:00, в храм придет патриарх Грузии и благословит своих крестников.
На сегодняшний день Католикосом-Патриархом всея Грузии, Илией II крещено 30 981 детей. Они являются третьими и последующими детьми обвенчанных пар. Предыдущее, 47-е всеобщее крещение состоялось в 19 января.
Первое всеобщее крещение младенцев состоялось в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы 19 января 2008 года.
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