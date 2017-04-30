В Грузии за 2016 год затребовала информацию о 86 аккаунтах в Facebook

30.04.2017 21:38 Грузия в 2016 году затребовала от Facebook информацию о 86 аккаунтах пользователей, говорится в отчете на странице соцсети.



Facebook публикует информацию только о запросах, непосредственно касающихся правовых дел или крайней необходимости, раз в полгода. После изучения запроса он удовлетворяет только те требования, которые были связаны с криминальными случаями, и выдача информации была необходима для расследования дела.



По данным Facebook, с января по июнь 2016 года правительство Грузии обратилось к ним 30 раз с запросом информации о 60 аккаунтах пользователей, из этих запросов было удовлетворено 53,33%.



В период с июня по декабрь того же года правительство Грузии обратилось в Facebook с 15 запросами о 26 аккаунтах, из которых было удовлетворено 86,7%.



Согласно отчету о затребованной информации, лидерами по запросам являются Пакистан и Польша, которые обратились к соцсети с запросом порядка двух тысяч раз за год.



Россия обращалась с подобным запросом четыре раза, Армения – 16 раз, Азербайджан – 10 раз, а Турция – 1 452 раза.















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