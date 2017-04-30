Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси эвакуируют жителей многоэтажки


30.04.2017   21:39
В Тбилиси эвакуируют жителей многоэтажки – местные жители заявляют, что повреждена одна из опорных колон 16-этажного здания, расположенного по адресу Зестафони 19(а) в Надзаладевском районе, сообщает телеканал "Рустави2".

Руководитель администрации Надзаладеского района Ираклий Хеладзе сообщил, что здание осмотрели представители Национального бюро судебно-медицинской экспертизы им. Левана Самхараули и муниципальной лаборатории.

"Именно они, с целью обезопасить граждан, приняли решение их эвакуировать. Работы ведутся, и через неделю мы будем знать ответы, когда и как будут продолжены работы. Жителям, которым негде остаться, сегодня же будут определены в гостиницы", — сообщил Хеладзе в эфире телеканала

Аварийное здание, которое построили в 1983 году, вошло в эксплуатацию с 1985 года. В 16-этажном здании проживают до 95 семей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Предназначенные для экспорта грузинские вина будут проверять специальные дегустаторы
Объем депозитов в банковской системе Грузии сократился на 2, 8%
С 1 мая вступает в действие новая программа всеобщего здравоохранения
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
Российские оккупанты на 300 метров передвинули линию оккупации Абхазии
7-я оккупационная военная база ВС РФ в авангарде российской пропаганды
InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Муфтия Чечни наградили за борьбу с терроризмом
Глава Ингушетии уволил вице-премьера
Власти Грузии заявляют, что обязаны США за поддержку и готовы углублять стратегическое партнерство
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна