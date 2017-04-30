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В Тбилиси эвакуируют жителей многоэтажки
30.04.2017 21:39
В Тбилиси эвакуируют жителей многоэтажки – местные жители заявляют, что повреждена одна из опорных колон 16-этажного здания, расположенного по адресу Зестафони 19(а) в Надзаладевском районе, сообщает телеканал "Рустави2".
Руководитель администрации Надзаладеского района Ираклий Хеладзе сообщил, что здание осмотрели представители Национального бюро судебно-медицинской экспертизы им. Левана Самхараули и муниципальной лаборатории.
"Именно они, с целью обезопасить граждан, приняли решение их эвакуировать. Работы ведутся, и через неделю мы будем знать ответы, когда и как будут продолжены работы. Жителям, которым негде остаться, сегодня же будут определены в гостиницы", — сообщил Хеладзе в эфире телеканала
Аварийное здание, которое построили в 1983 году, вошло в эксплуатацию с 1985 года. В 16-этажном здании проживают до 95 семей.
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