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В Международный день солидарности трудящихся в Тбилиси планируются масштабные шествия
30.04.2017 22:13
В Международный день солидарности трудящихся в Тбилиси планируются масштабные шествия. Как сообщили в профсоюзах, участники первомайских протестных шествий примут единый манифест, который будет затем отправлен властям.
По заявлению профсоюзов, организаторами шествий являются профсоюзы, неправительственные и студенческие организации, объединившиеся вокруг вопроса прав трудящихся и стоящих перед ними острых проблем.
По информации профсоюзов, представители студенческих движений, молодежного фронта профсоюзов и НПО начнут протестное шествие в 13:00 с территории у первого корпуса ТГУ. В 15:00 они присоединятся к представителям Объединения профсоюзов, которые соберутся на площади Роз. С площади Роз состоится масштабное шествие к зданию парламента Грузии, где пройдет демонстрация и будет принят единый манифест.
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