Профсоюзы Грузии планируют масштабные шествия в честь Международного дня солидарности трудящихся

01.05.2017 10:22 Сегодня, в Международный день солидарности трудящихся в Тбилиси планируются масштабные шествия.



Как сообщают Профсоюзы, участники первомайских протестных шествий примут единый манифест, который будет затем отправлен властям. По заявлению профсоюзов, организаторами шествий являются профсоюзы, неправительственные и студенческие организации, объединившиеся вокруг вопроса прав трудящихся и стоящих перед ними острых проблем.



По информации профсоюзов, представители студенческих движений, молодежного фронта профсоюзов и НПО начнут протестное шествие в 13:00 с территории у первого корпуса ТГУ. В 15:00 они присоединятся к представителям Объединения профсоюзов, которые соберутся на площади Роз. С площади Роз состоится масштабное шествие к зданию парламента Грузии, где пройдет демонстрация и будет принят единый манифест.















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