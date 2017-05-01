Крестниками Илии Второго стали более тысячи детей

01.05.2017 13:12 Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй провел очередное, 48-ое по счету, массовое крещение. Крещение прошло сегодня в Патриаршем соборе Самеба (Святой Троицы) в Тбилиси.



В день, когда православная церковь отмечает день Святых жен-мироносиц, крестниками Илии Второго стали еще 1173 детей, сообщает Первый канал Общественного вещателя.



После церемонии, в подарок детям были переданы крестильные крестики, свидетельство о крещении и пасхальная эпистола патриарха.



Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.



Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день крестниками Илии Второго являются более 32 тысяч малышей.















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