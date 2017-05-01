Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Крестниками Илии Второго стали более тысячи детей


01.05.2017   13:12
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй провел очередное, 48-ое по счету, массовое крещение. Крещение прошло сегодня в Патриаршем соборе Самеба (Святой Троицы) в Тбилиси.

В день, когда православная церковь отмечает день Святых жен-мироносиц, крестниками Илии Второго стали еще 1173 детей, сообщает Первый канал Общественного вещателя.

После церемонии, в подарок детям были переданы крестильные крестики, свидетельство о крещении и пасхальная эпистола патриарха.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.

Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день крестниками Илии Второго являются более 32 тысяч малышей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Неадекватное образование - проблема бизнеса
За месяц ЕС посетили почти 12 тысяч граждан Грузии
Всемирный Банк выделил Грузии более 45 млн евро на поддержку реформ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан упростил процедуру въезда для участников Исламиады-2017
Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию
Алиев: Реализация проекта ЮГК идет в соответствии с графиком
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна