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Нино Ананиашвили награждена орденами Японии
01.05.2017 13:22
29 апреля текущего года правительство Японии объявило лауреатов награды императора Японии на весну 2017 года.
Как сообщает посольство Японии в Грузии, художественный руководитель государственного академического театра оперы и балета имени Закария Палиашвили Нино Ананиашвили будет награждена "Орденом восходящего солнца" с лентой и "Орденом золотых лучей".
«Госпожа Нино Ананиашвили награждается орденом за значительный вклад долгой и многообразной деятельностью в культурных отношениях между Японией и Грузией, и развитии балетного общества Японии», - говорится в сообщении посольства Японии.
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