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Голый мужчина выбежал на стадион в ходе матча «Торпедо» - «Динамо»


01.05.2017   13:48
В рамках первого этапа встреч высшей лиги 29-го Национального чемпионата Грузии кутаисский клуб "Торпедо" принял на своем поле тбилисский "Динамо" и проиграл 0:2.

"Торпедовцы" не смогли забыть гол в ворота "Динамо", но это сделал болельщик, который голым прорвался в ворота "Динамо".

Патрульная полиция вывела с поля голого болельщика, но прежде, чем уйти с поля, болельщик "Торпедо" прокричал оскорбительную фразу в адрес гостей.








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