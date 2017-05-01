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Голый мужчина выбежал на стадион в ходе матча «Торпедо» - «Динамо»
01.05.2017 13:48
В рамках первого этапа встреч высшей лиги 29-го Национального чемпионата Грузии кутаисский клуб "Торпедо" принял на своем поле тбилисский "Динамо" и проиграл 0:2.
"Торпедовцы" не смогли забыть гол в ворота "Динамо", но это сделал болельщик, который голым прорвался в ворота "Динамо".
Патрульная полиция вывела с поля голого болельщика, но прежде, чем уйти с поля, болельщик "Торпедо" прокричал оскорбительную фразу в адрес гостей.
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