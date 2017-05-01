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Тбилисская консерватория сегодня отмечает 100-летний юбилей


01.05.2017   14:11
Тбилисская государственная консерватория им. Сараджишвили отметит свой 100-летний юбилей музыкальным фестивалем, который сегодня, 1 мая, стартует в Большом зале консерватории.

Юбилейный фестиваль продолжится до конца мая. Запланированы вечера грузинской традиционной, симфонической, хоровой, джазовой музыки, а также выступления классов известных грузинских педагогов и композиторов, творческие вечера и вечера памяти.

Гала-концерт будет посвящен 26 мая - Дню независимости Грузии, и пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры и под патронажем премьер-министра Грузии.

Тбилисская государственная консерватория открылась 1 мая 1917 года и долгие годы являлась единственной музыкальной школой европейского типа на Кавказе. Статус государственной консерватории училище получило в 1924 году. Именем выдающегося грузинского оперного певца Вано Сараджишвили консерватория была названа в 1947 году.






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