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Прокуратура Грузии допросила племянника Патриарха Илии Второго


01.05.2017   17:27
Главная прокуратура Грузии в качестве свидетеля по делу об аресте протоиерея Георгия Мамаладзе допросила митрополита Батуми и Лазети отца Дмитрия, который является племянником Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщил Sputnik Грузия адвокат Мамаладзе Георгий Панцулая.

Протоиерея Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. В его багаже обнаружили цианид натрия, а в квартире кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов. Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства секретаря-референта Патриарха Грузии Шорены Тетруашвили.

"Я не смогу сказать вам о содержании допроса. Вам известно, что у меня обязательство о неразглашении (материалов дела — ред.). Единственное смогу сказать, что он (отец Дмитрий — ред.) был допрошен в качестве свидетеля этого дела на той неделе", — сказал Панцулая.

Вместе с тем, по информации адвоката Мамаладзе, по данному делу в качестве свидетелей допрошены порядка 70 человек, в том числе и духовные лица.

Первое судебное заседание назначено на 5 мая этого года в Тбилисском городском суде.


Что же касается деталей ареста Мамаладзе, в то время, когда протоиерея задержали, в Германии на лечении находился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Там же были приближенные к нему лица, в том числе Тетруашвили.

Изначально протоиерей обвинялся в подготовке умышленного убийства, однако позже прокуратура ужесточила ему обвинение и переквалифицировала дело на статью "подготовка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму".

Что же касается мотива преступления, то по данным следствия, Мамаладзе хотел убить Тетруашвили из-за того, что та мешала его карьерному росту.

Протоиерей не признает своей вины.






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