Омбудсмен: 63,9% детей, вовлеченных в труд, выполняет опасную работу

01.05.2017 19:24 Народный защитник Грузии Уча Нануашвили на публичных дебатах "Труд женщин, лиц с ограниченными возможностями, и детей: проблемы и вызовы" заявил, что примерно 63,9% детей, то есть около 15 000 детей, вовлеченных в труд, выполняет опасную работу.



"Согласно исследованию Национальной службы статистики, в Грузии проживает 571 000 детей в возрасте 5-17 лет, и из них 24 400 вовлечены в детский труд. Их подавляющая часть, 84% проживает на селе".



По мнению омбудсмена, ведущим фактором выполнения работы, не соответствующей возрасту и уровню психофизического развития детей является бедность.



"Несовершеннолетним с целью улучшения социальных условий посезонно приходится выполнять достаточно тяжелую работу. Здесь же следует отметить, что достаточно частыми являются случаи, когда на основании детского труда по причине выполнения сезонных работ в семье бросают школу, и пропускают уроки".

















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