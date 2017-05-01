Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен: 63,9% детей, вовлеченных в труд, выполняет опасную работу


01.05.2017   19:24
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили на публичных дебатах "Труд женщин, лиц с ограниченными возможностями, и детей: проблемы и вызовы" заявил, что примерно 63,9% детей, то есть около 15 000 детей, вовлеченных в труд, выполняет опасную работу.

"Согласно исследованию Национальной службы статистики, в Грузии проживает 571 000 детей в возрасте 5-17 лет, и из них 24 400 вовлечены в детский труд. Их подавляющая часть, 84% проживает на селе".

По мнению омбудсмена, ведущим фактором выполнения работы, не соответствующей возрасту и уровню психофизического развития детей является бедность.

"Несовершеннолетним с целью улучшения социальных условий посезонно приходится выполнять достаточно тяжелую работу. Здесь же следует отметить, что достаточно частыми являются случаи, когда на основании детского труда по причине выполнения сезонных работ в семье бросают школу, и пропускают уроки".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бесплатными медикаментами будут пользоваться от 150 до 200 человек
Неадекватное образование - проблема бизнеса
За месяц ЕС посетили почти 12 тысяч граждан Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: Одной симпатии ко мне маловато, идите на выборы
Шарифов: Поддержка ЮГК международными финансовыми институтами говорит о доверии к этому проекту
Кобахидзе: Изменения в Конституцию Грузии коснутся практически всех ее статей
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна