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Народный защитник Грузии проведет дискуссию на тему дискриминации


01.05.2017   23:19
Народный защитник Грузии завтра проведет конференцию «Три года действия антидискриминационного закона: достижения, вызовы и перспективы на будущее».

Конференция будет проведена вместе с профинансированной Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществленной Институтом управления Восток-Запад программой «Поддержка верховенства закона в Грузии» (PROLoG), проектом Евросюза «Борьба со всеми формами дискриминации в Грузии», фондом «Открытое общество – Грузия» и коалицией «За равенство».

Как сообщили «IPN» в аппарате народного защитника, конференция посвящается трехлетию принятия закона Грузии «Об искоренении всех форм дискриминации» и на ней будут рассмотрены выявленные за период действия закона сложности, достижения и изменения, которые следует осуществить с целью улучшения закона.

По информации аппарата омбудсмена, на конференции народный защитник Грузии, парламент Грузии, общие суды, Минюст Грузии и неправительственные организации представят свои видения по поводу изменений, которые необходимо осуществить для исправления погрешностей и улучшения антидискриминационного закона.

В конференции примут участие представители властей Грузии, дипломатического корпуса, международных и местных организаций.






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