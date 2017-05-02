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Получить справку о судимости с завтрашнего дня можно будет в Домах юстиции


02.05.2017   15:37
С завтрашнего дня граждане смогут брать справку о судимости не только в Агентстве обслуживания МВД, но и в Домах юстиции. Соответствующее соглашение о взаимном сотрудничестве оформили Агентство обслуживания и Дом юстиции.

Как сообщает МВД Грузии, в рамках этого соглашения в 2017 году в филиалах Дома юстиции будут поэтапно внедряться сервисы Агентства обслуживания МВД.

Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали директор Агентства обслуживания МВД Ника Гелашвили и исполнительный директор Дома юстиции Гиви Азаурашвили. На церемонии подписания присутствовали заместитель министра внутренних дел Давид Вардиашвили и заместитель министра юстиции Михаил Сарджвеладзе.

По информации МВД, в 2017 году в филиалах Дома юстиции будут поэтапно внедряться сервисы Агентства обслуживания МВД - в частности, восстановление повторных водительских прав, восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства, получение справки о правовом состоянии транспортного средства, получение справки о правовом состоянии оружия, получение справки о пересечении государственной границы Грузии и т.д.






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