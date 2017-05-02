Религиозная организация "Шишки" получила 440 лари от 24 благотворителей

02.05.2017 17:52 Религиозная организация "Христианская, евангелистская, протестантская Церковь - библейская свобода" политического объединения "Шишка" от 24 благотворителей в сумме получила 440 лари. Об этом On.ge заявили в партии.



"Библейская свобода" начала получать пожертвования с 22 апреля.



По информации "Шишки", по данным на сегодня "Библейская свобода" благословила 203 священника.



On.ge 21 апреля распространил информацию о том, что "Шишка" основала религиозную организацию. В марте 2017 года члены партии основали религиозную организацию, которая благословляет священников, и выдает соответствующую справку. Молодые люди в сане священника требуют от соответствующих ведомств отсрочки обязательной военной службы, и достигают цели, поскольку существующая в законе запись дает им такую возможность.





















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