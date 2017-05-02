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Грузия и Чехия будут вместе бороться с онкологическими заболеваниями
02.05.2017 19:20
Грузия и Чехия начинают сотрудничество по таким направлениям, как ранняя диагностика, профилактика и лечение онкологических заболеваний.
Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко и директор Агентства развития Чехии Майкл Каплан подписали меморандум о сотрудничестве. Стоимость проекта - 1,8 млн евро. В его рамках в Зугдиди построят скрининг-центр для диагностики онкологических заболеваний. Кроме того, запланирована переподготовка врачей и медсестер для более эффективного и современного их лечения, а также для получения навыков в уходе за неизлечимыми больными. Также в Тбилиси будет сформирован департамент детской гематологии.
Часть грузинского медицинского персонала уже прошла курс переподготовки с чешскими коллегами.
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