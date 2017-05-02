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Дипломаты и чиновники США и Грузии проведут кулинарный поединок
02.05.2017 19:24
Кулинарный конкурс, в котором примут участие заместитель посла США в Грузии Николас Берлинер, глава миссии Агентство США по международному развитию (USAID) Даглас Бол и заместитель министра сельского хозяйства Георгий Чхеидзе, пройдет в Тбилиси 5 мая.
Поединок, приуроченный к 25-летию дипломатических отношений Грузии и США, проведет Академия кулинарии Аграрного университета Грузии совместно с USAID.
Его участники будут готовить различные блюда из продуктов, произведенных в Грузии, а помогать им будут студенты Академии.
Их мастерство будут оценивать министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, известный шеф-повар Мерико Губеладзе и директор Фонда знаний, дочь покойного грузинского реформатора Кахи Бендукидзе Анастасия Бендукидзе.
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