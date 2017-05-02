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Из Аджарии в Гурию перевозят очередное вековое дерево
02.05.2017 21:11
Из Аджарии в дендрологический парк Гурии перевозят очередное вековое дерево. В эти минуты кедр погрузили на специальный транспорт в море, в Гурию его отвезет компания «Гза».
На этот раз кедр перевозят с территории Махинджаури. Несколько дней назад эта же компания пересадила с территории Махинджаури в дендрологический парк Гурии вековое тюльпановое дерево.
По имеющейся информации, из Аджарии в дендрологический парк Гурии было перевезено более 10 многолетних деревьев.
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