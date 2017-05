Российское представительство фитнес-сети FIT powered by XBODY решило освоить Грузию

03.05.2017 10:52 Международная фитнес-сеть FIT powered by XBODY, предлагающая инновационный и на сегодняшний день самый действенный подход к системе тренировок тела, в ближайшее время намерена открыть в странах Закавказского региона минимум 20 фитнес-студий нового поколения с передовым оборудованием. Об этом сообщили организаторы первой международной выставки франшиз BUYBRAND Transcaucasia, которая пройдет в столице Грузии со 2 по 3 июня текущего года.



"EMS-фитнес последнее время становится очень популярен во всем мире. Смысл технологии заключается в дозированном и контролируемом воздействии на мышцы посредством электрических импульсов. Подобный результат практически невозможно достигнуть при занятиях на традиционных силовых тренажерах", - отмечает организатор BUYBRAND Transcaucasia Екатерина Сойак.



По ее словам, на данный момент студии FIT powered by XBODY представлены в нескольких городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Махачкале и Адлере. "В этом году мы приняли решение участвовать в выставке BUYBRAND Transcaucasia, чтобы выйти на рынок Закавказского региона. В наших планах - открытие порядка 20 фитнес-студий в Грузии, Азербайджане и Армении, при этом сотрудничая по франшизе с разными франчайзи", - комментируют в российском представительстве FIT powered by XBODY.



Общие затраты на открытие одной точки FIT powered by XBODY составляют порядка 3 млн рублей, окупаемость проекта составит от 4 до 8 месяцев. "По итогам выставки представители FIT powered by XBODY планируют найти стратегических партнеров в Закавказском регионе и планируют заключить как минимум 5 договоров. В дальнейшем сеть намерена расширять свое присутствие в данной локации", - подчеркивает Екатерина Сойак.















