Российским байкерам отказано во въезде в Грузию

03.05.2017 11:10 Грузия не впускает байкеров из России. Со слов сразу нескольких мотоциклистов, грузинская сторона отказала им во въезде в страну без какого-либо объяснения причин. Об этом сообщает российский портал «Авто Mail.Ru», информирует «Новости-Грузия».



В статье говорится, что о проблемах с прохождением грузинской границы редакции рассказали сразу несколько мотоциклистов, которые пытались въехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс» накануне. С их слов, пограничники просто поставили в паспорта штампы с отказом, не объяснив при этом причин. По информации собеседников, со схожей проблемой столкнулись еще как минимум 50 человек.



По неофициальной информации, въезд байкерам из России в Грузию будет запрещен как минимум до конца майских праздников. О том, что на границе с Грузией «разворачивают» мотоциклистов из России также сообщают пользователи соцсетей. Например, в одном из сообществ в Фейсбуке «Настоящий мотоциклист» есть сразу несколько записей о схожей проблеме.



Как уже сообщалось, в Тбилиси для участия в праздновании 9 мая представителей «Ночных волков» пригласила немногочисленная пророссийская организация «Русско-грузинский молодежный союз». Это вызвало многочисленные протесты среди общественности и призывы запретить въезд «Ночных волков» в страну.















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