Панкисские старейшины отрицают разрушение церкви в Джоколо

03.05.2017 12:32 Совет старейшин Панкисского ущелья распространил заявление в связи с фактом разрушения молельни в селе Джоколо. Информация, что в ущелье разрушили церковь, по мнению старейшин, является дезинформацией, и служит цели внести раздор в грузинско-кистинских отношениях.



"Со всей ответственностью заявляем, что на том месте, на которое заостряют внимание данные выступающие, никакой церкви исторически не было, и в настоящем не шло какое-либо строительство. Обнародованный на митинге вопрос является дезинформацией, попыткой ввести в заблуждение массы людей, воздействовать на эмоции общества, и служит тому, чтобы внести раздор в грузинско-чеченских отношениях.



В центре была сделана языческая (а не христианская) ниша, которая с течением времени стерлась. Один из уроженцев села решил отремонтировать нишу, для чего был потрачен один мешок цемента. Видимо, какому-то молодому человеку, или группе молодых не понравилось это, и решили убрать эту выполненную работу. Все на всего. Кто были эти молодые люди, чей заказ выполняли, или какой цели служило их действие, не известно"- говорится в заявлении.



В селе Джоколо Панкисского ущелья местный житель, который старался восстановить молельню, на следующий день Воскресения Христова нашел ее разрушенной. В МВД заявили, что ведется следствие по факту по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение предмета.

















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