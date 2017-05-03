Мерабишвили и Адеишвили осуждены по обвинению в захвате винзавода

03.05.2017 14:25 Тбилисский городской суд в среду вынес обвинительные приговоры в отношении бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили по делу о насильственном изъятии Акурского винного завода в городе Телави в 2004 году.



Как сообщают грузинские СМИ, по данному делу суд приговорил В.Мерабишвили к трем годам лишения свободы, З.Адеишвили - к двум годам, однако с учетом действующего закона "Об амнистии" тюремные сроки были снижены соответственно до двух лет и трех месяцев и одного года и шести месяцев.



Экс-премьер министр В.Мерабишвили в настоящее время отбывает заключение в Грузии по другим обвинениям, а З.Адеишвили с декабря 2012 года разыскивается грузинской прокуратурой.



Несмотря на несколько возбужденных уголовных дел против З.Адеишвили, судебный приговор по делу об Акурском винзаводе для него первый.



Уголовное дело об Акурском винзаводе было возбуждено после прихода новых властей в Грузии в 2012 году. Прокуратура утверждает, что В.Мерабишвили и З.Адеишвили лично оказывали психологическое давление на владельцев завода Теймураза Мегрелишвили и Нодара Модебадзе, которые были вынуждены под этим давлением уступить завод и отказаться от всех прав на него.



Адвокаты В.Мерабишвили и З.Адеишвили заявили в среду журналистам, что приговор суда политизирован, так как прокуратура не смогла представить весомых доказательств вины их подзащитных.















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