Поэма «Витязь в тигровой шкуре» издана на чеченском языке

03.05.2017 19:17 В Тбилисском государственном университете имени Джавахишвили сегодня прошла презентация перевода легендарной поэмы Шота Руставели «Витязя в тигровой шкуре» на чеченский язык.



Поэму на чеченском представила советник аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции Мека Хангошвили.



На мероприятии также был представлен поэтический перевод поэмы американской переводчицы Лины Кофин на английском языке. Презентацию провел редактор издания профессор Нодар Натадзе. Это первый перевод, который выполнен в форме грузинского традиционного шеснадцатисложного стиха «шаири».



Кроме того, был представлен новейший перевод поэмы Руставели на немецкий язык, изданный в 2016 году в Вене. Его представила автор издания Русудан Мосидзе.



Поэма «Витязь в тигровой шкуре» — литературный шедевр 12 века, была впервые напечатана в Тбилиси в 1712 году. С тех пор ее перевели более чем на 50 языков мира. Знаменитая поэма была и продолжает оставаться одной из наиболее читаемых в Грузии произведений, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.



Коллекция рукописей поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» вместе с древнейшими манускриптами Византийского периода из Национального архива Грузии были включены в Реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Этот Реестр насчитывает в общей сложности 348 документов и документальных коллекций со всех пяти континентов.















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