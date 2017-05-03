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Руководитель НЦКЗ призывает население беречься от клещей


03.05.2017   21:55
Научный руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе призывает население беречься от клещей.

Как заявил Имнадзе на проведенной сегодня пресс-конференции, сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний практически завершен и начинается сезон заболеваний, которые передаются переносчиками. По его же информации, в этот период активны клещи.

«Было зафиксировано несколько случаев туляремии, которая может передаваться посредством загрязненных грызунами продуктов питания или воды. Три случая зафиксированы в Западной Грузии. Был один случай крымско-конголезской лихорадки, поэтому необходимо проявлять максимальную осторожность относительно клещей, когда выезжаешь на природу, при обработке скота. Так, фермеры зачастую снимают со скота клещей руками. Советуем, чтобы этого они не делали незащищенной рукой. Есть средства, которые эффективно защищают домашний скот от клещей. Это недорогие средства», - отметил Паата Имнадзе.

Что касается комаров, по информации Имнадзе, комары-переносчики заболеваний пока еще неактивны, но активизируются через некоторое время. По его словам, государство третий год осуществляет против комаров крупномасштабную обработку причерноморья. Как заявил Имнадзе, важно, не допустить создания условия для распространения комаров.






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