В Грузии в школьных столовых вместо чипсов будут предлагать овощи и фрукты

04.05.2017 12:04 Министерство образования и науки Грузии всерьез озабочено стандартами школьного питания и работает над тем, чтобы обеспечить столовые здоровыми продуктами.



В Грузии уже в ближайшее время из школьных буфетов исчезнут шоколадки, снэки, газировки и другие продукты, которые по мнению экспертов, вредят здоровью подростков.



Министр образования Александр Джеджелава сообщил, что возглавляемое им ведомство ведет активную работу с министерством сельского хозяйства и министерством здравоохранения для снабжения школ здоровыми продуктами.



«Это будет здоровая пища: овощи, фрукты. Мы должны постараться. В Швеции был проект, сельское хозяйство начало проект и у входа в каждую школу поставило чашу с яблоками. Если не хочешь, не ешь. Моя мечта, чтобы у входа в каждую школу стояла чаша с яблоками. Если не хотят, пусть не едят, в конце концов, все равно съедят, дети любят полакомиться и доберутся и до яблока», — сказал Джеджелава в эфире Общественного вещателя Грузии.



Министр также отметил важность включения родителей школьников в этот процесс. Джеджелава уверен, что здоровое питание поможет детям сконцентрироваться на учебном процессе, что положительно отразиться на школьном процессе.



В рамках внедрения программs здорового питания министерство образования проведет конкурс для студентов на написании стратегии коммуникации.



"Новости-Грузия"











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