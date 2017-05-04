Народный защитник установил факт дискриминации в отношении администрации веганского кафе «Киви»

04.05.2017 13:16 На основании заявления Центра мониторинга преподавания и мониторинга прав человека (EMC) Народный защитник Грузии установил факт прямой дискриминации по признаку внешности, и ассоциативной дискриминации по признаку сексуальной ориентации в отношении администрации веганского кафе "Киви" со стороны собственника площади.



В заявлении, представленном народному защитнику, EMC указывал, что со стороны собственника площади имело место дискриминационное отношение по нескольким признакам. В том числе из-за ненормативной внешности и связанного с ней отличающегося взгляда, а также из-за ассоциативной сексуальной ориентации, что выразилось в продолжительном ограничении права собственности во время пользования площадью, и наконец, в незаконном прекращении договора об аренде.



После того, как 29 мая 2016 года со стороны неонацистских группировок и местных жителей в отношении персонала "Киви" имело место словестное и физическое оскорбление, основанное на ненависти и неприятии из-за отличающейся идеологии и внешности, в чем также участвовал сын собственника площади, собственник площади потребовал у арендатора прекращения арендного договора раньше срока, для чего дал им один месяц. Однако на основании обращения EMC, в рамках медиации, присвоенной законом Грузии "Об искоренении всех форм дискриминации", по договоренности, состоявшейся между департаментом равноправия народного защитника и собственником площади, арендатору дополнительно дали двухнедельный рок.



После фактов, указанных EMC, и оценки представленных доказательств, народный защитник пришел к заключению, что "реальная причина отмены договора об аренде со стороны собственника базировалась на его стереотипных взглядах в отношении людей с конкретной внешностью, и их предположительном аффилировании с ЛГБТ группами".



Исходя из этого, народный защитник Грузии установил, что собственник площади совершил прямую дискриминацию по признаку внешности, и ассоциативную дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в отношении администрации "Киви", и на основании пункта 3 статьи 9 закона Грузии "Об искоренении всех форм дискриминации", обратился с рекомендацией, воздержаться в будущем от дискриминационных действий в договорных или других отношениях.

















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