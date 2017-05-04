Мамука Горгодзе завершил выступление за сборную Грузии по регби

04.05.2017 14:42 Капитан сборной Грузии по регби Мамуа Горгодзе покинул сборную за два года раньше до Кубка мира. Информация об этом размещена на веб-странице Союза регби Грузии.



"Мне уже 33 года, и во время Кубка мира 2019 года мне будет за 35. Я замечаю, что я уже в возрасте, и вместе с годами усталость будет не уменьшаться, а больше возрастать. Мне советовали готовиться только к Кубку мира, приезжать на значительные игры, но для меня это неприемлемо! Капитан постоянно должен быть с командой, должен держать руку на пульсе, иначе невозможно быть капитаном"- заявил бывший капитан сборной.



По словам Горгодзе, он собирался уйти из сборной после Кубка мира 2015 года, но его попросили, и он остался.



"Я хочу хорошо запомниться зрителям, и чувствую, что настало время уйти"- говорит он.



По его же словам, его не хватает сборной, но незаменимых игроков нет.

















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