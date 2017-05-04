Опубликован график сдачи школьных выпускных экзаменов для 12-классников в 2017 году

04.05.2017 14:49 Стало известно расписание сдачи школьных выпускных экзаменов для 12-классников в 2017 году.



По информации Национального экзаменационного центра, учащиеся 12-х классов будут сдавать экзамены по следующему графику:



21 мая: грузинский язык и литература; грузинский, как второй язык; география.

22 мая: иностранные языки; биология.

23 мая: история; физика.

24 мая: математика; физика.

25 мая: химия.















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