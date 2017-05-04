Педагоги одной из школ Тбилиси сорвали учебный процесс

04.05.2017 16:43 В Тбилисской публичной школе №162 сорван учебный процесс — педагоги отказываются проводить уроки и требуют отставки директора Софии Панцулая.



Коллектив недоволен меморандумом, оформленным накануне с Первой экспериментальной школой Тбилиси. По их словам, этот документ предусматривает оптимизацию двух учебных заведений.

Педагоги отмечают, что меморандум был оформлен по единоличному решению директора Панцулая, которая не обсудила данный вопрос с педагогами и с родителями учащихся.



Кроме того, коллектив не доволен открытием пяти первых классов Первой экспериментальной школы на базе школы №162. Свои претензии они обосновывают опасениями о том, что со временем их школу потеряет автономию и будет существовать, как часть первой экспериментальной.



Написать заявление об уходе из-за единоличного решения по поводу подписания меморандума от директора потребовали, как педагоги, так и родители школьников.



«Главная задача публичной школы заключается в том, чтобы она обслуживала детей там, где они живут… Очень просто сначала притеснить школу, а затем и вовсе ее упразднить», — сказала в эфире телекомпании «Рустави 2» экс-глава министерства обороны Грузии Тина Хидашели, чей сын учится в школе №162.



По данному вопросу заявление сегодня сделал министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава, который заявил, что подписание меморандума не стало неожиданностью для учителей, поскольку им заранее детально разъяснили суть этого документа.



«Мы хотим, чтобы сотрудничество школ было гораздо более тесным. Мы думаем, что этот принцип, эта практика, что школы должны друг с другом сотрудничать, в долгосрочной перспективе принесет качественное улучшение», — заявил Джеджелава. Министр исключил возможность оптимизацию или какие-либо другие негативные для педагогов и учеников последствия в рамках нового проекта.



Накануне, министерство образования Грузии сообщило о начале проекта для содействия сотрудничеству учебных заведений и для повышения качества учебы в государственных школах.

Проект подразумевает взаимодействие школ в различных проектах и направлениях. Школы будут делиться друг с другом инфраструктурными ресурсами, помогать в реализации образовательных программ, включать педагогов в программы по обмену.



Первыми меморандум в рамках данного проекта оформили Первая экспериментальная школа и публичная школа №162.















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