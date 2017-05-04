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Сборная Грузии по футболу осталась на 122 строчке в рейтинге ФИФА


04.05.2017   20:33
Сборная Грузии сохранила за собой 122 строчку в обновленном рейтинге ФИФА/Кока-Кола.

Это связано с тем, что в апреле национальная команда Грузии не провела ни одного матча.

На данный момент в активе сборной Грузии 274 очка и с этим показателем она расположилась между сборными Ботсваны и Йемена.

Возглавляет рейтинг сильнейших команд по-прежнему Бразилия, у которой 1672 очка. Следом идут Аргентина (1603) и Германия (1464).

Футбольный матч Торпедо (Кутаиси) – Динамо (Тбилиси) 0:2
© FB / FC DINAMO TBILISI
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Первая десятка рейтинга ФИФА/Кока-Кола:
1.Бразилия
2.Аргентина
3.Германия
4.Чили
5.Колумбия
6.Франция
7.Бельгия
8.Португалия
9.Швейцария
10.Испания

Соперники сборной Грузии по отборочной группе "D" чемпионата Мира-2018 в рейтинге ФИФА:
Уэльс (13)
Ирландия (26)
Австрия (36)
Сербия (49)
Молдова (159)

Следующий отборочный матч чемпионата Мира-2018 сборная Грузии проведет 11 июня на выезде против Молдовы, а до этого, 7 июня, в товарищеской игре в Тбилиси встретится с командой Сент-Китс и Невис, занимающей 98 позицию в рейтинге ФИФА.






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