Сборная Грузии по футболу осталась на 122 строчке в рейтинге ФИФА

04.05.2017 20:33 Сборная Грузии сохранила за собой 122 строчку в обновленном рейтинге ФИФА/Кока-Кола.



Это связано с тем, что в апреле национальная команда Грузии не провела ни одного матча.



На данный момент в активе сборной Грузии 274 очка и с этим показателем она расположилась между сборными Ботсваны и Йемена.



Возглавляет рейтинг сильнейших команд по-прежнему Бразилия, у которой 1672 очка. Следом идут Аргентина (1603) и Германия (1464).



Футбольный матч Торпедо (Кутаиси) – Динамо (Тбилиси) 0:2

© FB / FC DINAMO TBILISI

Чемпионат Грузии по футболу – обзор IX тура

Первая десятка рейтинга ФИФА/Кока-Кола:

1.Бразилия

2.Аргентина

3.Германия

4.Чили

5.Колумбия

6.Франция

7.Бельгия

8.Португалия

9.Швейцария

10.Испания



Соперники сборной Грузии по отборочной группе "D" чемпионата Мира-2018 в рейтинге ФИФА:

Уэльс (13)

Ирландия (26)

Австрия (36)

Сербия (49)

Молдова (159)



Следующий отборочный матч чемпионата Мира-2018 сборная Грузии проведет 11 июня на выезде против Молдовы, а до этого, 7 июня, в товарищеской игре в Тбилиси встретится с командой Сент-Китс и Невис, занимающей 98 позицию в рейтинге ФИФА.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

