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Бывший председатель Тбилгорсуда подает в суд на некоторых представителей власти
04.05.2017 21:06
Бывший председатель Городского суда Тбилиси Мамука Ахвледиани подаст в суд на министра юстиции Тею Цулукиани, лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, председателя фракции "Грузинская мечта" Мамуку Мдинарадзе, члена большинства Звиада Дзидзигури, и председателя парламентского комитета юридических вопросов Эку Беселия. Мамука Ахвледиани заявил об этом в беседе с IPress.
По словам бывшего председателя, иск касается распространения информации, порочащей честь и достоинство личности. По словам Ахвледиани, в иске идет также разговор о других публичных лицах.
"Иск касается высказываний в мой адрес со стороны разных политиков, а также касается обнародованной скрытой записи.
Я подаю иск против всех, кто выразил позицию, начиная от Дзидзигури, Беселия, Мамуки Мдинарадзе, Арчила Талаквадзе, и министра юстиции Теи Цулукиани. Есть и другие, но об остальном я сделаю заявление завтра"- сказал Мамука Мдинарадзе.
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