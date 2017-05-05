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Владимир Хинчегашвили - чемпион Европы по вольной борьбе


05.05.2017   10:43
Я взял реванш у Чакаева, - об этом заявил борец вольного стиля Владимир Хинчегашвили после победы на чемпионате Европы в весовой категории до 61 кг. После победы чемпион Европы дал первые комментарии изданию Sportall.ge.

«Я очень рад и доволен. Я в третий раз стал чемпионом Европы и эта победа для меня важна не менее предыдущих, тем более что в финале я взял реванш у Чакаева. Я проиграл ему раньше, это очень сильный соперник. Если бы я мог, то победил бы его с легкостью, но для победы мне потребовалось приложить максимум усилий. Для меня не имеет значения, какой национальности мой соперник - русский, француз или американец. Я очень уважаю всех соперников и отношусь ко всем одинаково.

До Олимпийских игр есть 4-летний цикл и чемпионат Европы является началом этого цикла. Я начал его успешно и надеюсь, что травмы не помешают мне хорошо пройти этот путь и во второй раз выиграть олимпийское «золото».

Посмотрим, что будет, заранее я ничего сказать не могу», - заявил Хинчегашвили.

В финале чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг грузинский борец одержал победу над россиянином Ахметом Чакаевым со счетом 10:9.






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