Владимир Хинчегашвили - чемпион Европы по вольной борьбе

05.05.2017 10:43 Я взял реванш у Чакаева, - об этом заявил борец вольного стиля Владимир Хинчегашвили после победы на чемпионате Европы в весовой категории до 61 кг. После победы чемпион Европы дал первые комментарии изданию Sportall.ge.



«Я очень рад и доволен. Я в третий раз стал чемпионом Европы и эта победа для меня важна не менее предыдущих, тем более что в финале я взял реванш у Чакаева. Я проиграл ему раньше, это очень сильный соперник. Если бы я мог, то победил бы его с легкостью, но для победы мне потребовалось приложить максимум усилий. Для меня не имеет значения, какой национальности мой соперник - русский, француз или американец. Я очень уважаю всех соперников и отношусь ко всем одинаково.



До Олимпийских игр есть 4-летний цикл и чемпионат Европы является началом этого цикла. Я начал его успешно и надеюсь, что травмы не помешают мне хорошо пройти этот путь и во второй раз выиграть олимпийское «золото».



Посмотрим, что будет, заранее я ничего сказать не могу», - заявил Хинчегашвили.



В финале чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг грузинский борец одержал победу над россиянином Ахметом Чакаевым со счетом 10:9.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

