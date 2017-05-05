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Двое полицейских пострадали в ходе драки в бильярдной в Озургети


05.05.2017   10:44
В связи с инцидентом в бильярдной на улице Чавчавадзе в Озургети (Зап. Грузия) задержаны трое молодых мужчин.

Как сообщают в министерстве внутренних дел, по следам драки в бильярдной, расположенной неподалеку от отделения полиции в Озургети, возбуждено уголовное дело по статье 353 УК Грузии, что подразумевает сопротивление, угрозу или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок.

По информации МВД, в ходе происшествия пострадало 2 сотрудника полиции, которым потребовалась медицинская помощь.

По распространенной информации, инцидент между полицейскими в гражданской форме и молодыми мужчинами произошел во время игры в бильярд. В правоохранительном ведомстве это отрицают и говорят, что инцидент между молодыми мужчинами и правоохранителями начался после того, как сотрудник полиции пришли в бильярдную из-за шума.






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