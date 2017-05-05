Направляющихся в Батуми российских байкеров остановила патрульная полиция - СМИ

05.05.2017 11:29 Группу российских байкеров, направляющихся в сторону Батуми, остановил патруль, и оштрафовал, а причиной штрафа назвал пренебрежение соблюдением дистанции - сообщает "Гуриис моамбе" со ссылкой на очевидца.



В разговоре с изданием очевидец заявил, что на центральной магистрали Батуми-Супса появились 6 байкеров. Он не может достоверно сказать, были ли это "Ночные волки", но заметил, что на кожаной куртке у одного был нарисован орел.



"Было 6 байкеров, они говорили на русском языке, и у них били российские номерные знаки. Перемещались в сторону Батуми. На территории Леси их остановил патруль, и оштрафовал. Потребовал соблюдения дистанции между собой, дескать, штрафуют за то, что едут очень близко друг от друга.



Ленточек у них не было, и поэтому не могу достоверно сказать, были ли это "Ночные волки". На одном была кожаная куртка с нарисованным на ней орлом. Лица полностью были закрыты"- говорит очевидец.

















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