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Следствие по выявлению предполагаемых сообщников протоиерея Мамаладзе продолжается - прокурор
05.05.2017 12:23
Следствие с целью выявления предполагаемых сообщников Георгия Мамаладзе продолжается, - об этом журналистам заявил прокурор Джарджи Циклаури.
По его словам, в случае сбора доказательств любое лицо, вне зависимости от статуса, будет привлечено к ответственности.
«Следствие завершено по части обвинения Георгия Мамаладзе. Что касается других обстоятельств, следствие продолжается с целью выявления предполагаемых сообщников Георгия Мамаладзе. В случае сбора доказательств любое лицо, вне зависимости от статуса, будет привлечено к ответственности», - заявил Циклаури.
Напомним, что сегодня проводится первое судебное заседание по т.н. "делу о цианиде". Протоиерей Георгий Мамаладзе обвиняется в попытке отравления секретаря-референта патриарха Грузии Шорены Тетруашвили. Георгий Мамаладзе вину не признает и утверждает, что цианид ему подложили.
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