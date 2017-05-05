Следствие по выявлению предполагаемых сообщников протоиерея Мамаладзе продолжается - прокурор

05.05.2017 12:23 Следствие с целью выявления предполагаемых сообщников Георгия Мамаладзе продолжается, - об этом журналистам заявил прокурор Джарджи Циклаури.



По его словам, в случае сбора доказательств любое лицо, вне зависимости от статуса, будет привлечено к ответственности.



«Следствие завершено по части обвинения Георгия Мамаладзе. Что касается других обстоятельств, следствие продолжается с целью выявления предполагаемых сообщников Георгия Мамаладзе. В случае сбора доказательств любое лицо, вне зависимости от статуса, будет привлечено к ответственности», - заявил Циклаури.



Напомним, что сегодня проводится первое судебное заседание по т.н. "делу о цианиде". Протоиерей Георгий Мамаладзе обвиняется в попытке отравления секретаря-референта патриарха Грузии Шорены Тетруашвили. Георгий Мамаладзе вину не признает и утверждает, что цианид ему подложили.















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