Протоиерей Мамаладзе не признает себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений

05.05.2017 12:25 Ни по одному из обвинений я виновным себя не считаю, - об этом на сегодняшнем процессе по т.н. делу о цианиде заявил обвиняемый, протоиерей Георгий Мамаладзе.



Cудья зачитал протоиерею обвинение и установил его личность. При объяснении обвинений он спросил протоиерея, считает ли он себя виновным.



В эти минуты сторона обвинения выдвигает ходатайство о закрытии процесса.

















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