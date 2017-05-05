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В Грузии откроется Европейская школа


05.05.2017   13:31
В Грузии откроется Европейская школа. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Киврикашвили на совместной пресс-конференции после встречи с еврокомиссарам по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Как отметил премьер, вместе с Еврокомиссией планируется открытие в Грузии Европейской школы регионального значения.

«Эта идея принадлежит Йоханнесу Хану, за что я хочу его особо поблагодарить. С сентября следующего года эта школа позволит нашей молодежи получать высококачественное образование. Эта школа заложит основу для подготовки квалифицированных профессиональных кадров для нашей страны в будущем», - отметил премьер.






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