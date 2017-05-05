В Тбилиси появится европейская средняя школа

05.05.2017 16:06 В Тбилиси с сентября будущего года начнет функционировать европейская школа, обучение в которой будет проходить на английском языке, сообщает представительство Евросоюза в Грузии.



По данным представительства ЕС, инициатива открытия школы принадлежит находящемуся в Тбилиси с визитом европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану, который в пятницу обсудил этот вопрос с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



Представительство ЕС приводит слова Й.Хана, который сообщил, что это будет средняя школа, и ее выпускники будут получать аттестат, имеющий международное признание.



"Цель европейской школы - дать ученикам из Грузии и других стран Восточного партнерства основу для успеха... Обучение будет проходить на английском языке и у учеников также будет возможность проходить курсы обучения различных европейских языков... Также, с помощью специальных курсов и активности школа лучше ознакомит учеников с Евросоюзом и его деятельностью в Грузии и во всем регионе", - отметил еврокомиссар.



Таким образом, по его словам, европейская школа "станет серьезной составной частью в деле сближения стран Восточного партнерства с ЕС".















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