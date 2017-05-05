|
В Тбилиси появится европейская средняя школа
05.05.2017 16:06
В Тбилиси с сентября будущего года начнет функционировать европейская школа, обучение в которой будет проходить на английском языке, сообщает представительство Евросоюза в Грузии.
По данным представительства ЕС, инициатива открытия школы принадлежит находящемуся в Тбилиси с визитом европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану, который в пятницу обсудил этот вопрос с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
Представительство ЕС приводит слова Й.Хана, который сообщил, что это будет средняя школа, и ее выпускники будут получать аттестат, имеющий международное признание.
"Цель европейской школы - дать ученикам из Грузии и других стран Восточного партнерства основу для успеха... Обучение будет проходить на английском языке и у учеников также будет возможность проходить курсы обучения различных европейских языков... Также, с помощью специальных курсов и активности школа лучше ознакомит учеников с Евросоюзом и его деятельностью в Грузии и во всем регионе", - отметил еврокомиссар.
Таким образом, по его словам, европейская школа "станет серьезной составной частью в деле сближения стран Восточного партнерства с ЕС".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна