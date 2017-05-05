За 10 лет число жителей Грузии сократилось на 676 500 человек

05.05.2017 16:11



За последние десять лет, количество жителей Грузии уменьшилось на 676 500 человек, говорится в последнем исследовании «Грузстата». В исследовании отмечается, что на уменьшение численности населения повлияло сокращение естественного прироста населения в 2016 году и отрицательный баланс внешнего миграционного сальдо.



За январь 2007 года, число проживающих в Грузии граждан равнялось 4 394 700. Согласно же данным на январь 2017 года, эта цифра составила 3 718 200 человек. (1 781 500 мужчин и 1 936 700 женщин). Причем, если учитывать изменения за год, то снижение отмечается на уровне 0.1%.



По сравнению с прошлым годом, численность мужского населения в 2017 году возросла на 0.1% и составила 1 781 500. Что касается женского пола, то данные говорят о росте в 0,2%. Всего женщин в Грузии 1 936 700 человек.



Согласно данным «Грузстата», численность городского населения составляет 57,2% (2 128 600), сельского — 42,8% (1 589 600). При этом в крупнейшем городе страны — Тбилиси, проживает 1 114 600 человек.



Исследование охватило все территорию страны, за исключением оккупированных регионов – Абхазии и т.н. Южной Осетии (13 тысяч кв.км. или около 18% площади).



Прогнозы



Согласно прогнозам фонда ООН в области народонаселения, если демографическая ситуация в Грузии не улучшится, количество населения страны, к 2050 году приблизится к цифре 2 985 000 человек.



Выводы экспертов основываются на том, что в 2017-2018 годы в брачный и репродуктивный возраст войдут люди, рожденные в 90-е годы, когда рождаемость в Грузии была очень низкой.



С целью улучшения ситуации, авторы исследования рекомендуют правительству Грузии, разработать специальный план по решению демографических проблем.



Следует отметить, что в Грузии также отмечается серьезное нарушение баланса между пожилыми и молодыми людьми, что указывает на активный процесс старения нации. Кроме того, специалисты предупреждают об угрозе «демографической аннексии».



Источник: "СОВА" Новые данные Национальной статистической службы Грузии вновь продемонстрировали тревожную тенденцию сокращения численности населения страны.За последние десять лет, количество жителей Грузии уменьшилось на 676 500 человек, говорится в последнем исследовании «Грузстата». В исследовании отмечается, что на уменьшение численности населения повлияло сокращение естественного прироста населения в 2016 году и отрицательный баланс внешнего миграционного сальдо.За январь 2007 года, число проживающих в Грузии граждан равнялось 4 394 700. Согласно же данным на январь 2017 года, эта цифра составила 3 718 200 человек. (1 781 500 мужчин и 1 936 700 женщин). Причем, если учитывать изменения за год, то снижение отмечается на уровне 0.1%.По сравнению с прошлым годом, численность мужского населения в 2017 году возросла на 0.1% и составила 1 781 500. Что касается женского пола, то данные говорят о росте в 0,2%. Всего женщин в Грузии 1 936 700 человек.Согласно данным «Грузстата», численность городского населения составляет 57,2% (2 128 600), сельского — 42,8% (1 589 600). При этом в крупнейшем городе страны — Тбилиси, проживает 1 114 600 человек.Исследование охватило все территорию страны, за исключением оккупированных регионов – Абхазии и т.н. Южной Осетии (13 тысяч кв.км. или около 18% площади).ПрогнозыСогласно прогнозам фонда ООН в области народонаселения, если демографическая ситуация в Грузии не улучшится, количество населения страны, к 2050 году приблизится к цифре 2 985 000 человек.Выводы экспертов основываются на том, что в 2017-2018 годы в брачный и репродуктивный возраст войдут люди, рожденные в 90-е годы, когда рождаемость в Грузии была очень низкой.С целью улучшения ситуации, авторы исследования рекомендуют правительству Грузии, разработать специальный план по решению демографических проблем.Следует отметить, что в Грузии также отмечается серьезное нарушение баланса между пожилыми и молодыми людьми, что указывает на активный процесс старения нации. Кроме того, специалисты предупреждают об угрозе «демографической аннексии».











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