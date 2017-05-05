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Директора пяти школ освобождены из-за санитарных норм
05.05.2017 18:03
Из-за неблагоустроенных уборных в школах пять директоров уволены со своих постов, сообщает «IPN». Речь идет о несоблюдении санитарно-гигиенических норм, отсутствии благоустройства и неподобающих условиях в туалетах.
Директора уволены как из тбилисских, так и из региональных школ.
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