Директора пяти школ освобождены из-за санитарных норм

05.05.2017 18:03 Из-за неблагоустроенных уборных в школах пять директоров уволены со своих постов, сообщает «IPN». Речь идет о несоблюдении санитарно-гигиенических норм, отсутствии благоустройства и неподобающих условиях в туалетах.



Директора уволены как из тбилисских, так и из региональных школ.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

